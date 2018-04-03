Премьер Молдовы выставил Путину ультиматум

Филип утверждает, что страна давно является нейтральным государством и пребывание российского контингента на ее территории лишь создает дополнительную напряженность в восточной Европе. Республика Молдова имеет свою Конституцию, где написано, что в ее суверенных границах могут находиться лишь войска национального правительства.

Премьер также напомнил Москве об очередном нарушении норм международного права. Он сослался резолюцию Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, где российская сторона поставила подпись, обязавшись вывести свои войска, технику и убрать все контрольно-пропускные пункты.

В последнее время на землях Приднестровья активизируются военные учения российских войск, что не может не вызывать негативную реакцию в Кишиневе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-Морские Силы ВС Украины и Турецкой Республики провели боевые учение эсминцев на Черном море.