Парубий поручил парламентариям срочно собраться по поводу э-декларирования активистов

Как заявил чиновник, сегодня, 3 апреля, главными пунктами для обсужждения в сессионном зале должны были стать законопроекты об отмене электронного декларирования для общественных деятелей и для иностранцев, участвующих в наблюдательных советах.

Парубий подчеркнул, что главам всех фракций необходимо максимально мобилизовать народных депутатов Украины.

Помимо этого парламентарий обратился к председателю комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией прямо во время пленарного заседания провести заседание комитета, если есть такая необходимость.

Он добавил, что нужно сжделать любой вывод по тем законопроектам, которые были зарегистрированы, обсуждены и согласованы, и под которыми стоят подписи большинства лидеров фракций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада не успеет в апреле рассмотреть Избирательный кодекс, как зщаявил Парубий.