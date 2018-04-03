Лидеры стран Балтии просят Трампа усилить контингент НАТО в регионе

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, американское присутствие является стратегически важным для страны, так как обеспечивает сдерживание геополитических агрессивных "выпадов" со стороны России.

В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и латвийский лидер Раймондс Вейонис просят Трампа чаще проводить военные учения с балтийскими государствами, особенно это касается сферы противовоздушной обороны. США имеют технологическое преимущество, которое в новых условиях войны может оказаться ключевым факторов, говорится в официальном уведомлении.

Отметим, что все три государства в 2017 году активно закупили американские боевые комплексы Patriot для проведения военных учений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готовит указ о начале выхода Вашингтона из сирийского конфликта.