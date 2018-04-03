11:22 03.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин усовершенствовал правила строительства под евростандарты

Кабинет Министров внесло изменения в правила строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций и строительных норм, которые взяты с нормативных документов Европейского Союза.

Кабмин усовершенствовал правила строительства под евростандарты

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в Украине уже действуют 58 частей Европейских кодексов, а также разработано три основные пособия о проектированию по Еврокодам относительно стальных, железобетонных конструкций и сейсмического проектирования.

Соответствующим документом сниматься ограничения касательно строительных норм. Они будут похожи с нормативными документами ЕС, для конструкций зданий и сооружений строительства, которые по классу ответственности относятся к объектам со значительными последствиями.

Установление такого ограничения объяснялось отсутствием опыта указанного проектирования, а также тем, что на момент принятия порядке не все части Еврокодов вступили в силу в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель заявил, что его государство с сентября текущего года планирует начать строить забор на границе с Украиной и Беларусью. Такое решение было принято из-за того, чтобы в первую очередь предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней.


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