Кабмин усовершенствовал правила строительства под евростандарты

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в Украине уже действуют 58 частей Европейских кодексов, а также разработано три основные пособия о проектированию по Еврокодам относительно стальных, железобетонных конструкций и сейсмического проектирования.

Соответствующим документом сниматься ограничения касательно строительных норм. Они будут похожи с нормативными документами ЕС, для конструкций зданий и сооружений строительства, которые по классу ответственности относятся к объектам со значительными последствиями.

Установление такого ограничения объяснялось отсутствием опыта указанного проектирования, а также тем, что на момент принятия порядке не все части Еврокодов вступили в силу в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель заявил, что его государство с сентября текущего года планирует начать строить забор на границе с Украиной и Беларусью. Такое решение было принято из-за того, чтобы в первую очередь предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней.