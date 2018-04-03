Йемен готов прекратить вести боевые действия

По его словам, война с саудитами повергла государство в затяжной кризис, но теперь необходимо думать о том, как не дать распространиться болезням и голоду среди гражданских лиц, забыв о своих политических амбициях.

Сейчас для страны важно открыть доступ к портам и аэропортам для поставок гуманитарной помощи. Более 22 млн жителей находятся на грани голода, около 2 млн жителей страдают от недостатка медикаментов.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш просит ООН выделить для Йемена около 3 млрд долларов на гуманитарную помощь, иначе регион Ближнего востока может столкнуться с катастрофой глобального масштаба. Стоит прекратить вести боевые действия и начать процесс урегулирования конфликта.

Это будет невозможно сделать, пока Саудовская Аравия держит страну в блокаде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно йеменские хуситы обстреляли Саудовскую Аравию баллистическими ракетами.