13:51 03.04.2018 | Политика | Новости
100190352:roman

Йемен готов прекратить вести боевые действия

Министр иностранных дел Йемена Абдель Малик Аль-Махляфи заявил, что национальное правительство вновь готово сесть за стол переговоров. Об этом передает Reuters.

Йемен готов прекратить вести боевые действия

По его словам, война с саудитами повергла государство в затяжной кризис, но теперь необходимо думать о том, как не дать распространиться болезням и голоду среди гражданских лиц, забыв о своих политических амбициях.

Сейчас для страны важно открыть доступ к портам и аэропортам для поставок гуманитарной помощи. Более 22 млн жителей находятся на грани голода, около 2 млн жителей страдают от недостатка медикаментов.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш просит ООН выделить для Йемена около 3 млрд долларов на гуманитарную помощь, иначе регион Ближнего востока может столкнуться с катастрофой глобального масштаба. Стоит прекратить вести боевые действия и начать процесс урегулирования конфликта.

Это будет невозможно сделать, пока Саудовская Аравия держит страну в блокаде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно йеменские хуситы обстреляли Саудовскую Аравию баллистическими ракетами.


Поделиться
Читайте также:
 
Google Chrome удаляет и блокирует все расширения для майнинга криптовалют В Харькове машина провалилась под асфальт - ВИДЕО Депутаты в среду могут заслушать руководителей САП и НАБУ В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив