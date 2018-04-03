15:31 03.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты вызвали Холодницкого и Сытника в Раду

На пленарное заседание Верховной Рады в среду, четвертого апреля, депутаты вызвали директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Депутаты вызвали Холодницкого и Сытника в Раду

Об этом в зале парламента заявил глава ВР Андрей Парубий.

По его словам соответствующее предложение было предложено фракцией парламента. Этот вопрос уже поставили на голосование.

Известно, что за это решение проголосовали 247 депутатов из 150 необходимых голосов.

Таким образом, было решено, что Сытник и Холодницкий должны явиться на заседание Рады в среду, четвертого апреля, в 12:00.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава Специализированной антикоррупционной прокуратур Назар Холодницкий принимать участие в следственных действиях не намерен. Он требует изменить подследственность уголовного производства.


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