16:53 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В суде по делу Януковича выступит Добкин

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о своей готовности выступить в суде по делу государственной измены беглого бывшего президента Виктора Януковича.

В суде по делу Януковича выступит Добкин

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

Как указывается в опубликованном ответе депутата на обращение Сердюка, он может предоставить Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года.

Он добавил, что упомянутые события касались экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности, его поездки 22 февраля 2014 года в Харьков. Информация будет предъявлена в рамках судебного рассмотрения дела по обвинительному акту в отношении Виктора Януковича.

Как сообщил Добкин, он предоставит данные про обстоятельства, которые оказали влияние на ход событий страны в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму.

Известно, что следующее заседание Оболонского райсуда по делу Януковича произойдет 4 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экс-премьер-министра Николая Азарова заочно допросят в суде по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича.


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