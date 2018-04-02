11:58 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100190215:nastya

В Минсоцполитики рассказали о новых переменах для военных пенсионеров

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что нужно немедленно решать проблему военных пенсий в Украине, и для этого потребуется внесение изменений в законодательство.

В Минсоцполитики рассказали о новых переменах для военных пенсионеров

Об этом сообщают украинские СМ.

По словам Ревы, проблема военных пенсий заключается в том, что на протяжении 22 лет людей обманывали, а потом с ними начали разговаривать честно.

Поэтому, по мнению министра, нужно сделать отдельный перерасчет, чтобы отдать людям заработанные деньги, уже после этого продолжить работу над законопроектом.

Также он подчеркнул, что у офицера, который был на передовой, получается 95% соответствующей суммы денежного обеспечения.

"Хотели сломать эту несправедливую систему, но не дали. Кто? Некоторые наши доблестные тыловики, которые опираются на ими же прикормленных руководителей общественных организаций", - подытожил Рева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в соответствии с решением правительства все военные в апреле получат доплаты к пенсиям за январь-март. С первого мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе возник серьезный пожар на складах возле АЗС – ВИДЕО, ФОТО Наличный доллар в понедельник понизился до 26,33 гривен Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских На Сумщине из-за паводка люди передвигаться на лодках – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив