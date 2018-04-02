02:00 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Еврокомиссии раскритиковали скандал с Холодницким

Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким "не производит хорошее впечатление".

В Еврокомиссии раскритиковали скандал с Холодницким

Когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Такое мнение в воскресенье, 1 апреля, высказал руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

По его словам, безусловно, это не производит впечатления. Вместе с тем, это может быть только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней, - пояснил Вагнер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 30 марта, вызвала специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого на допрос. Допрос был назначен на десять часов утра, однако Холодницкйи не явился.


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