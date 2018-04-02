21:32 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада не успеет в апреле рассмотреть Избирательный кодекс, - Парубий

Верховная Рада Украины в апреле может не успеть рассмотреть проект Избирательного кодекса.

Рада не успеет в апреле рассмотреть Избирательный кодекс, - Парубий

В нем слишком большое количество поправок, над которыми сейчас работает комитет. Об этом в понедельник, 2 апреля, во время брифинга сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, депутаты смогут рассмотреть этот вопрос только в мае или июне. До выборов еще год и семь месяцев. Конечно время идет.

Сейчас комитета рассматривает проект, к которому есть более четырех тысяч правок, - пояснил Парубий, вырази надежду, что парламент все же успеет рассмотреть и избирательный кодекс и законопроект "Об антикоррупционном суде" в течение этой сессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заверил, что президентский законопроект о национальной безопасности №8068 планируют рассмотреть 5 апреля. Также в четверг планируется рассмотреть два законопроекта по реформе парламента - один по количеству комитетов, а второй по распределению комитетов.


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