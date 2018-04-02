14:29 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада намерена ввести новую пропускную систему

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой.

Рада намерена ввести новую пропускную систему

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета.

Отмечается, что у такой карты будет несколько функций. Кром того, что она будет пропускать нардепов в зал ВР, ею можно пользоваться и для голосования в комитетах.

По его словам, введение единой электронной карты для нардепов решит вопрос регистрации и персональных голосований парламентариев.

Такая техническая подготовка будет похожа на систему работы современного европейского парламента.  Парубий уже представил поручение аппарату Верховной рады о подготовке технических условий для того, чтобы единая электронная карта могла работать.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", руководство Верховной Рады просит ускорить специальную проверку двух кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Состав ЦИК должен быть обновлен.


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