Рада намерена ввести новую пропускную систему

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета.

Отмечается, что у такой карты будет несколько функций. Кром того, что она будет пропускать нардепов в зал ВР, ею можно пользоваться и для голосования в комитетах.

По его словам, введение единой электронной карты для нардепов решит вопрос регистрации и персональных голосований парламентариев.

Такая техническая подготовка будет похожа на систему работы современного европейского парламента. Парубий уже представил поручение аппарату Верховной рады о подготовке технических условий для того, чтобы единая электронная карта могла работать.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", руководство Верховной Рады просит ускорить специальную проверку двух кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Состав ЦИК должен быть обновлен.