12:21 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий утвердил постановление о непризнании выборов РФ в Крыму

В ходе согласительного совета сегодня, второго апреля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь.

Парубий утвердил постановление о непризнании выборов РФ в Крыму

Об этом сообщается на сайте правительства.

По словам главы ВР, в соответствующем постановлении есть обращение к партнерам Украины, чтобы они заняли такую же твердую позицию по отношению непризнания выборов президента РФ.

Кроме того, Парубий подписал постановление №5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министра иностранных дел Павла Климкина передала главам дипломатических ведомств стран-членов ЕС список лиц, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму.


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