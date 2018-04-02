Отношение стран ЕС к России оформили в виде рейтинга в Брюсселе

Об этом сообщает Bruxelles2.

Исследователи за основу своих исчислений взяли оглашенные позиции государств во время дискуссий внутри ЕС в течении последних нескольких лет по поводу ситуаций, смвязанных с политикой примененных к РФ экономических санкций.

Помимо этого во время составления рейтинга учитывались недавние действия конкретных стран о высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери Великобритании.

Как сообщают авторы издания, наиболее жесткими выступают Великобритания, Швеция, Литва и Польша в ​​политическом отношении к России.

Умеренно жестокими охарактиризхированы действия Румынии, Дании, Чехии, Албании, Латвии и Эстонии.

По данным исчследователей, смешанным отношением к РФ выступают Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия и Ирландия.

Наиболее мягкой подчеркнута политика Турции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Словакии и Венгрии.

Стоит отметить, что позиции Украины и Белоруссии в списке нет в целом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководитель отдела ОБСЕ и восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский поведал, что уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий.