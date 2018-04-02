Осенью Порошенко и Лукашенко встретятся в Гомеле

Об этом заявил на пресс-конференции посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Во время деловой конструктивной телефонной беседы 27 марта между Петром Порошенко и Александром Лукашенко, главы стран обсудили, в частности, подготовку к проведению первого в истории двух государств форума регионов Украины и Беларуси.

В рамках указанного форума предварительно планируются переговоры.

Как заверил дипломат, форум предполагается устроить осеню 2018 года в Гомеле, где мероприятие будет проходить под покровительством глав государств.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", между Украиной и Беларусью продолжает поднимать уровень торговых отношений: за первые два месяца текущего 2018 года объем торговли в общем составил 370 млн долларов.