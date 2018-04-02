Объем торговли Украины с Беларусью достиг 370 млн долларов

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 2 апреля.

По его словам, рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину. Так, если ввоз товаров из Беларуси в Украину растет на 20-25%, то украинский поднимается на 40-50%.

Как указал посол, в прошлом году рост товарооборота между Украиной и Беларусью равнялся 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Тогда Украина посела второе место по объему товарооборота и экспорта среди всех торговых партнеров Беларуси, а по импорту – пятое. В то же время Беларусь заняла четвертое место в списке крупнейших экспортных рынков Украины: экспорт Белоруси порднялся на 18%, импорт из Украины – почти на 24%.

Дипломат дал прогноз, что запланирован масштабный форум торгового двостороннего сотрудничества на осень 2018 года в Гомеле, перед которым состоиться заседание межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом году Украина экспортировала в Беларусь почти половину предназначенных для продажи за границу объемов томатного сока.