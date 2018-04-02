Министр Израиля назвал ООН "враждебным элементом"

Об этом передает местное издание Jerusalem Post.

Как утверждает Эрдан, ООН является "враждебным элементом" и фактически работает с ХАМАС. Поэтому, Израиль не должен сотрудничать с ООН.

Ранее, после акций протеста, которые провели жители сектора Газа, были убиты 15 протестующих. ООН и ЕС выразили озабоченность по поводу использования силовых методов со стороны Израиля.

Позже, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести "независимое и прозрачное" расследование конфликта в секторе Газа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", израильские военные применили силу для разгона палестинцев на границе с Сектором Газа. Сообщается, что палестинские граждане начали провоцировать израильских пограничников, забрасывая последних камнями, кусками металлических прутьев и коктейлями Молотова.