12:39 02.04.2018 | Политика | Новости
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Министр Израиля назвал ООН "враждебным элементом"

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что Израиль может прекратить сотрудничество с ООН, так как она является министерством иностранных дел ХАМАСа".

Министр Израиля назвал ООН

Об этом передает местное издание Jerusalem Post.

Как утверждает Эрдан, ООН является "враждебным элементом" и фактически работает с ХАМАС. Поэтому, Израиль не должен сотрудничать с ООН.

Ранее, после акций протеста, которые провели жители сектора Газа, были убиты 15 протестующих. ООН и ЕС выразили озабоченность по поводу использования силовых методов со стороны Израиля.

Позже, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести "независимое и прозрачное" расследование конфликта в секторе Газа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"израильские военные применили силу для разгона палестинцев на границе с Сектором Газа. Сообщается, что палестинские граждане начали провоцировать израильских пограничников, забрасывая последних камнями, кусками металлических прутьев и коктейлями Молотова.


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