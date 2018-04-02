Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан

Он будет руководить департаментом пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео. Об этом в понедельник, 2 апреля, в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт.

По ее сданным, заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома.

Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения, - написала Науерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.