09:33 02.04.2018 | Политика | Новости
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Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан

С 1 апреля, исполнять обязанности председателя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки будет первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан

Он будет руководить департаментом пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео. Об этом в понедельник, 2 апреля, в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт.

По ее сданным, заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома.

Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения, - написала Науерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.


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