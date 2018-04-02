Депутаты требуют ускорить проверку еще двух кандидатов в ЦИК

Состав ЦИК должен быть обновлен. Нужно также определиться с судьями Конституционного Суда, утвердить представителя парламента для проведения аудита НАБУ.

Об этом в понедельник, 2 апреля, на согласительном совете отметил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко"Артур Герасимов.

Вместе с тем глава Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что по двум членам еще не завершена спецпроверка. Однако большинство кандидатов в члены ЦИК уже прошли проверку.

Только после проверки все кандидатов появится возможность для рассмотрения на комитете, а уже потом на сессии Верховной Рады, - пояснил Парубий, добавив, что не исключает возможности на этой неделе рассмотреть вопрос назначения нового состава ЦИК.

Вместе с тем его первый заместитель Ирина Геращенко отметила, что общественность считает, что власть задолжала стране переназначения ЦИК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в парламент Украины внесли обновленное президентское представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко во время согласительного совета. Согласно ее словам, по состоянию на пятое февраля, Петр Порошенко подал около 14 кандидатур на ЦИК. Среди них, кандидатура от фракции Батькивщина, кандидат и заявление которого подано еще 7 ноября 2017 года.