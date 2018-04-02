Амосову уволили с должности ректора университета Богомольца

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в понедельник утром, 2 апреля, Екатерина Амосова во время встречи подписала все соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом. Как уточнила кардиолог, приказ об ее увольнении был получен университетом в пятницу, 30 марта вечером.

Стои добавить, что еще в прошлом году комиссия Минздрава признала работу скандального ректора НМУ неудовлетворительной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 16 апреля 2018 года Амосова Екатерина Михайловна должна быть уволена с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца за невыполнение условий контракта.

Основанием для увольнения стали рекомендации комиссии Минздрава, которая рассматривала отчет Амосовой о работе на посту ректора за 2017 год.