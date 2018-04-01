Туск просит Варшаву больше взаимодействовать с Украиной

По его словам, взаимоотношения Евросоюза и России за последнее время значительно ухудшились, а потому для Брюсселя очень важно всегда находиться в предельной близости со своими партнерами. Географически Польше ближе всего находится с Украиной, а потому мы ожидаем от нее большей активности по отношению к Украине.

Туск также отметил, что Варшава часто отстаивала и поддерживала украинские интересы в Евросоюзе, политический диалог между двумя государствами крайне важен в такое напряженное время.

Политической целью в Брюсселе и ЕС на сегодняшний день является помощь Киеву в его стремлениях по сдерживанию российской агрессии на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейский совет жестко раскритиковал военное вмешательство Турции в Африне.