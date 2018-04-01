18:20 01.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет, чтобы американские военные покинули Сирию

Президент США Дональд Трамп готовит указ о начале выхода Вашингтона из сирийского конфликта. Об этом передает Reuters.

Трамп хочет, чтобы американские военные покинули Сирию

Сообщается, что об инициативе Трампа узнали генералы и военные специалисты из Пентагона, которые уже направили ему коллективное письмо с просьбой отложить решение вопроса об отводе армии. 

Советники американского лидера напомнили последнему, что борьба с терроризмом, особенно с радикалами из "Исламского государства", было приоритетным направлением Трампа еще в ходе избирательной кампании 2016 года. На начало следующей недели запланировано заседание Совета нацбезопасности США, где представители президента будут поднимать этот вопрос.

Трампу давно надоело видеть то, как правительство расходует деньги соотечественников на "сирийскую авантюру". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп наложил вето на решение Сената выделить 200 млн долларов на гуманитарную помощь для Сирии.


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