Порошенко заверил, что Донбасс есть и будет его приоритетом

Донбасс был и остается приоритетом президента. Об этом в воскресенье, 1 апреля, во время визита в Донецкую область заявил глава украинского государства Петр Порошенко.

При этом, выступая в Волновахской школе №5, президент отметил, что цель его поездки продемонстрировать, что Украина живет и развивается.

Бюджетные расходы мы направляем на то, чтобы восстанавливать Донбасс. Развивать и ремонтировать разрушенное жилье, восстанавливать инфраструктуру, мосты, строить, наконец, дороги. И очень важно - строить школы и детские сады, - поясил Порошенко, добавив, что он также отметил, что восстановление пострадавшей Волновахи является общей задачей.

Вместе с тем Порошенко затронул тему миротворческой миссии на оккупированной территории, которая, по его мнению, позволит освободить Донбасс от российских войск.

И украинцы на оккупированных территориях будут думать: а зачем мы должны страдать, почему остановлены заводы, демонтировано оборудование и вывезено в Россию, почему растет безработица, закрываются дома престарелых, почему 15% детей не могут ходить в школу, закрываются детские сады? И объяснения оккупантов, что это защита "русского мира" никем уже не принимаются. Это - наши, украинцы. И мы мирным путем вернем украинскую землю, - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня президент в Мариуполе встретил Вербное воскресенье.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко на Донбассе призвал военных сохранять боеготовность.