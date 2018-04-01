Порошенко проведет рабочую встречу с премьером Греции

Об этом передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи украинский президент планирует обсудить со своим коллегой вопрос усиления туристического сотрудничества. Отдельно греки вместе с нами начали несколько важных проектов в обучении, и по строительству, и по поддержке церкви.

Для Украины будет очень важна позиция Афин в поддержке последней проведения миротворческой миссии на востоке Украины. Киев также заинтересован в получении греческого опыта по выходу из экономических кризисов и реформировании государственных институтов, который страна уже прошла в 2013-2014 годах.

Алексис Ципрас принял приглашение украинского лидера, пообещав привести в Украину солнечную погоду.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини обговорили тему подготовки к выборам президента России на территории аннексированного Крыма.