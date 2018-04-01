17:09 01.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудит с Меркель ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля отправится с рабочим визитом в Германию, где проведет первую встречу в новоизбранным канцлером Ангелой Меркель. Об этом передает пресс-секретарь главы государства.

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию на Донбассе

В ходе встречи гарант планирует согласовать позиции нового немецкого правительства по вопросу продолжения урегулирование конфликта на Донбассе. Порошенко также хочет поднять вопрос продолжения строительства "Северного потока-2", в котором принимает активное участие и Германия, желающая диверсифицировать свои газовые источники.

Украинский лидер обсудит жестокое убийство нервно-паралитическим газом бывшего разведчика Сергея Скрипаля должно иметь серьезные последствия для понимания реализации совместного с Россией проекта. Москва, и это очевидно, может в один момент перестать выполнять любые международные договоренности, не стоит обманываться политикой "умиротворения" агрессора.

Этот пункт также касается и соглашений по строительству "Северного потока-2", в котором участвуют несколько европейских стран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр  Порошенко жестко раскритиковал сторонников "Северного потока - 2".


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