Иранское правительство опять хочет заблокировать Тelegram

По словам председателя парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджери, недоступность и бесконтрольность общения жителей Ирана в Telegram может привести к угрозе национальной безопасности страны.

В процессе проведенного иранскими правоохранителями расследования выяснилось, что в ходе протестных волнений в декабре 2017 года часть оппозиционных сил использовала именно этот мессенджер, намеренно "подогревая" дестабилизирующую ситуацию в стране.

Приложение будет заменено аналогичной системой местного производства, однако об альтернативе Боруджери умолчал. Отметим, что в 80-миллинном Иране более 40 млн пользуются этим мессенджером.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Павел Дуров назвал причину поломки мессенджера в Telegram, а сам баг поправили.