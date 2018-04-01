00:00 01.04.2018 | Политика | Новости
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Иранское правительство опять хочет заблокировать Тelegram

Тегеран может опять запретить своим гражданам пользоваться мессенждером Telegram. Об этом передает Associated Рress.

Иранское правительство опять хочет заблокировать Тelegram

По словам председателя парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджери, недоступность и бесконтрольность общения жителей Ирана в Telegram может привести к угрозе национальной безопасности страны. 

В процессе проведенного иранскими правоохранителями расследования выяснилось, что в ходе протестных волнений в декабре 2017 года часть оппозиционных сил использовала именно этот мессенджер, намеренно "подогревая" дестабилизирующую ситуацию в стране.

Приложение будет заменено аналогичной системой местного производства, однако об альтернативе Боруджери умолчал. Отметим, что в 80-миллинном Иране более 40 млн пользуются этим мессенджером.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Павел Дуров назвал причину поломки мессенджера в Telegram, а сам баг поправили.


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