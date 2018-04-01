ГБР опубликовали список членов комитета Общественно контроля

Об этом передает пресс-службе новосформированного ведомства.

Сообщается, что на должность общественных наблюдателей претендовали члены из 107 гражданских организаций, однако после тщательного отбора на посты в комитете смогли претендовать лишь 60 человек, потом 30 и так далее.

В состав Совета вошли 15 человек, которые будут выполнять свои обязанности на протяжении одного года.

Имена представителей уже появились на официальном сайте ГБР: Василий Апасов, Максим Болдин, Александр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергей Иванов, Анна Колесник, Денис Колесников, Надежда Коренная, Екатерина Кувита, Наталья Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Игорь Проценко, Ярослав Романенко, Анатолий Свирид

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований.