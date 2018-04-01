Амана Тулеева отправили в отставку

Так, Тулеева считают главным виновников халатности в обеспечении и проведении спасательной операции во время пожара в торговом центре "Зимняя Вишня", в результате которого по официальным данным погибло 64 человека. В его прошении написано, что губернатор покадает свой пост "по собственному желанию". Прошение об отставке уже положили на стол российскому президенту Владимиру Путину.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением", - написал в официальном уведомлении экс-губернатор.

За чудовищным пожаром в сибирском Кемерово стоит система: коррупция и халатность постоянно приводят в России к серьезным пожарам с человеческими жертвам. В Кемерово же этот режим поддерживался Аманом Тулеевым, которого подозревают в покрывательстве режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российские силовики задержали владельца "Зимней вишни" в Кемерово.