17:36 01.04.2018 | Политика | Новости
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Амана Тулеева отправили в отставку

Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева отправили на пенсию. Об этом сообщает официальный сайт местной администрации. 

Амана Тулеева отправили в отставку

Так, Тулеева считают главным виновников халатности в обеспечении и проведении спасательной операции во время пожара в торговом центре "Зимняя Вишня", в результате которого по официальным данным погибло 64 человека. В его прошении написано, что губернатор покадает свой пост "по собственному желанию". Прошение об отставке уже положили на стол российскому президенту Владимиру Путину.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением", - написал в официальном уведомлении экс-губернатор.

За чудовищным пожаром в сибирском Кемерово стоит система: коррупция и халатность постоянно приводят в России к серьезным пожарам с человеческими жертвам. В Кемерово же этот режим поддерживался Аманом Тулеевым, которого подозревают в покрывательстве режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российские силовики задержали владельца "Зимней вишни" в Кемерово.

 


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