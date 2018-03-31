Трамп на "повышенных тонах" поговорил с Эрдоганом по телефону

Журналистам и обозревателям удалось узнать некоторые детали разговоров двух лидеров с уст Хизер Науерт, которая вкратце ответила на все вопросы СМИ.

По ее словам, два лидера договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами в сфере обороны и экономики. Отдельно Трамп выразил свою обеспокоенность стабильностью в регионе Ближней Азии из-за проведенной операции "Оливковая ветвь". Президент напомнил своему коллеге, что его государство является членом НАТО, и что все соглашения внутри организации должны соблюдаться.

В свою очередь, Эрдоган жестко высказался в отношении постоянных вооруженных поставок в Сирию, из-за чего часть оружие часто оказывается в руках террористических формирований, вроде курдов. Стороны будут стремиться наладить совместный диалог в процессе урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией.