18:46 31.03.2018 | Политика | Новости
100190109:roman

Трамп на "повышенных тонах" поговорил с Эрдоганом по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом передает Anadolu.

Трамп на

Журналистам и обозревателям удалось узнать некоторые детали разговоров двух лидеров с уст Хизер Науерт, которая вкратце ответила на все вопросы СМИ.

По ее словам, два лидера договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами в сфере обороны и экономики. Отдельно Трамп выразил свою обеспокоенность стабильностью в регионе Ближней Азии из-за проведенной операции "Оливковая ветвь". Президент напомнил своему коллеге, что его государство является членом НАТО, и что все соглашения внутри организации должны соблюдаться.

В свою очередь, Эрдоган жестко высказался в отношении постоянных вооруженных поставок в Сирию, из-за чего часть оружие часто оказывается в руках террористических формирований, вроде курдов. Стороны будут стремиться наладить совместный диалог в процессе урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией.


Поделиться
Читайте также:
 
ФИФА определились со списком арбитров, которые будут работать на ЧМ-2018 Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР В Израиле за решетку сели несколько главарей футбольных "ультрас" - ФОТО Американский суд отпустил на свободу экс-супругу террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Орландо
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив