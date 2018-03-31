19:20 31.03.2018 | Политика | Новости
100190110:roman

Трамп больше не хочет участвовать в "сирийской авантюре"

Президент США Дональд Трамп наложил вето на решение Сената выделить 200 млн долларов на гуманитарную помощь для Сирии. Об этом передает The Wall Street Journal.

Трамп больше не хочет участвовать в

Сообщается, что решение о выделении средств для восстановления освобожденных от террористов "Исламского государства" территорий было принято экс-госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Теперь же Трамп полностью изменил свое отношение к конфликту в Сирии.  

Американский президент лично дал распоряжение для Госдепартамента заблокировать выделение этих средств. По его слова, ему давно надоело видеть то, как правительство расходует деньги соотечественников на "сирийскую авантюру". 

Напомним, что в 2017 году в Ричфилди (штат Огайо) американский лидер заявил об окончании сражения против боевиков "Исламского государства", и что теперь проблемами Сирии будут беспокоится другие государственные лидеры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами. 


Поделиться
Читайте также:

  • В Киеве местах примыкания к улице Мельникова улиц Дегтяревской и Дорогожицкой построят два светофора с системой интеллектуального управления. 

  • Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами.

  • С помощью центра по примирению враждующих сторон, за последние несколько дней сотни жителей Восточной Гуты было вывезено. Об этом сообщил при общении с журналистами представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
 
Трамп на "повышенных тонах" поговорил с Эрдоганом по телефону ФИФА определились со списком арбитров, которые будут работать на ЧМ-2018 Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР В Израиле за решетку сели несколько главарей футбольных "ультрас" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив