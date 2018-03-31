Трамп больше не хочет участвовать в "сирийской авантюре"

Сообщается, что решение о выделении средств для восстановления освобожденных от террористов "Исламского государства" территорий было принято экс-госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Теперь же Трамп полностью изменил свое отношение к конфликту в Сирии.

Американский президент лично дал распоряжение для Госдепартамента заблокировать выделение этих средств. По его слова, ему давно надоело видеть то, как правительство расходует деньги соотечественников на "сирийскую авантюру".

Напомним, что в 2017 году в Ричфилди (штат Огайо) американский лидер заявил об окончании сражения против боевиков "Исламского государства", и что теперь проблемами Сирии будут беспокоится другие государственные лидеры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами.