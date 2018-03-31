Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

На этот раз адресные ограничения коснулись 21 компании, которые занимались незаконной поставкой в Пхеньян нефти и угля. Отдельные санкции коснулись и 27 судов, а также одного физического лица, которые также принимали участие в пособничестве торговли с КНДР. Страна, как и прежде, успешно занимается обходом санкций с помощью лиц, которые заинтересованы в получении сверхприбыли от торговли с Пхеньяном.

Кроме того, были введены и новые ограничения на запрет приемы трудовых мигрантов и беженцев со стороны КНДР, а также обязательство выслать всех северокорейцев назад в их страну. Также были введены отдельные запреты против ряда чиновников из окружения Ким Чен Ына, которым заблокировали счета в банковских учреждениях Китая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия планирует ужесточить экономические санкции против Северной Кореи.