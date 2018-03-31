17:43 31.03.2018 | Политика | Новости
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Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

Комитет Совета Безопасности в очередной раз ужесточил санкции против Северной Кореи. Об этом передает Reuters. 

Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

На этот раз адресные ограничения коснулись 21 компании, которые занимались незаконной поставкой в Пхеньян нефти и угля. Отдельные санкции коснулись и 27 судов, а также одного физического лица, которые также принимали участие в пособничестве торговли с КНДР. Страна, как и прежде, успешно занимается обходом санкций с помощью лиц, которые заинтересованы в получении сверхприбыли от торговли с Пхеньяном.

Кроме того, были введены и новые ограничения на запрет приемы трудовых мигрантов и беженцев со стороны КНДР, а также обязательство выслать всех северокорейцев назад в их страну. Также были введены отдельные запреты против ряда чиновников из окружения Ким Чен Ына, которым заблокировали счета в банковских учреждениях Китая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия планирует ужесточить экономические санкции против Северной Кореи.


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