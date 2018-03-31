Румыния поддерживает территориальную целостность Украины

В ходе встречи с председателем Партии "Народный Рух" Траяном Бэсеску украинский посол обсудил вопрос украинско-румынских двусторонних отношений, региональной обороны и защиты от кибератак со стороны России.

Румынский собеседник настоятельно порекомендовал Киеву продолжать свои стремления на реализацией украинским государством европейских и евроатлантических интеграционных амбиций. Отдельно был затронут вопрос возможной вовлеченности Бухареста в ходе готовящейся миротворческой операции на востоке Украины.

Бэсеску заверил, что румынское правительство поддержит территориальную целостность Украины, однако конкретно о количествах и размерах военных контингентов говорить рано, ведь перед Киевом и Москвой еще стоит вопрос реализации Минских соглашений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина может нарастить транзит газа за счет Румынии.