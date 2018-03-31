08:00 31.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Румыния поддерживает территориальную целостность Украины

Посол Украины в Румынии Александр Баньков утверждает, что официальный Бухарест будет поддерживать идею введения миротворческой миссии на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

Румыния поддерживает территориальную целостность Украины

В ходе встречи с председателем Партии "Народный Рух" Траяном Бэсеску украинский посол обсудил вопрос украинско-румынских двусторонних отношений, региональной обороны и защиты от кибератак со стороны России. 

Румынский собеседник настоятельно порекомендовал Киеву продолжать свои стремления на реализацией украинским государством европейских и евроатлантических интеграционных амбиций. Отдельно был затронут вопрос возможной вовлеченности Бухареста в ходе готовящейся миротворческой операции на востоке Украины. 

Бэсеску заверил, что румынское правительство поддержит территориальную целостность Украины, однако конкретно о количествах и размерах военных контингентов говорить рано, ведь перед Киевом и Москвой еще стоит вопрос реализации Минских соглашений.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Украина может нарастить транзит газа за счет Румынии.


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