13:36 31.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко жестко раскритиковал сторонников "Северного потока - 2"

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что строительство "Северного потока-2" может окончательно "вбить последний гвоздь" в безопасность Европы. Об этом передает Funke.

Порошенко жестко раскритиковал сторонников

По его словам, европейские лидеры еще не догадываются, что завершения строительства этого масштабного проекта повлечет за собой серьезные последствия для обороноспособности Европы. Большинство стран, которые выступыют за продолжения строительства "Северного потока-2", можно смело называть вероятными пособниками Кремля.

Порошенко также отметил, что жестокое убийство нервно-паралитическим газом бывшего разведчика Сергея Скрипаля должно иметь серьезные последствия для понимания реализации совместного с Россией проекта. Москва, и это очевидно, может в один момент перестать выполнять любые международные договоренности, не стоит обманываться политикой "умиротворения" агрессора.

"Для России "Северный поток-2" - это инструмент политического давления", - вновь добавляет украинский глава. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии выдали разрешение на строительство "Северного потока-2".


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