Порошенко жестко раскритиковал сторонников "Северного потока - 2"

По его словам, европейские лидеры еще не догадываются, что завершения строительства этого масштабного проекта повлечет за собой серьезные последствия для обороноспособности Европы. Большинство стран, которые выступыют за продолжения строительства "Северного потока-2", можно смело называть вероятными пособниками Кремля.

Порошенко также отметил, что жестокое убийство нервно-паралитическим газом бывшего разведчика Сергея Скрипаля должно иметь серьезные последствия для понимания реализации совместного с Россией проекта. Москва, и это очевидно, может в один момент перестать выполнять любые международные договоренности, не стоит обманываться политикой "умиротворения" агрессора.

"Для России "Северный поток-2" - это инструмент политического давления", - вновь добавляет украинский глава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии выдали разрешение на строительство "Северного потока-2".