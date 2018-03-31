О чем "молчит" Е-декларация Парубия

Парубий оказался одним из наиболее "бедных" украинских чиновников, ведь его доходы за прошлый год составили всего 288 тыс гривен заработной платы. Отметим, что он получил подарки в неденежной форме стоимостью по 147 917 гривен, а жена парламентского спикера получила в 2017 году 47 670 зарплаты.

Также Парубий указал, что на руках он держит 340 тыс. гривен и 30,6 тыс. долларов наличных. В имущественном списке спикера есть и гостиничный номер в Киеве, три квартиры во Львове. У него имеется жилой дом и внушительный земельный участок во Львовской области. Ездить Андрей любит на двух автомобилях (Suzuki и Peugeot), последний принадлежит его супруге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко за четыре года войны на востоке страны потратил на благотворительность 800 млн гривен.