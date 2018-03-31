09:40 31.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВФ требует от Киева откалибровать цены на газ по рыночным стандартам

Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ. Об этом передает Reuters.

МВФ требует от Киева откалибровать цены на газ по рыночным стандартам

Сообщается, что руководство страны еще в 2016 году поставило свою подпись под реализаций "дорожной карты" кредитования, где основным условием для продолжения поставки финансовых траншей был пересмотр текущих тарифов на газ. В Европе требуют, чтобы официальный Киев урегулировал цены на газ для населения по рыночным стандартам и нормам, которые уже существуют в ЕС.

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, приближается процесс выборов, а реформы затормаживаются. Очевидно, что стране срочно необходимы финансовые вливания для активизации процесса реформирования государственных институтов и сфер экономики. 

На данный момент Кабинет министров определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной в пятницу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предложила странам-членам ЕС создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер.


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