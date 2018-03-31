МВФ требует от Киева откалибровать цены на газ по рыночным стандартам

Сообщается, что руководство страны еще в 2016 году поставило свою подпись под реализаций "дорожной карты" кредитования, где основным условием для продолжения поставки финансовых траншей был пересмотр текущих тарифов на газ. В Европе требуют, чтобы официальный Киев урегулировал цены на газ для населения по рыночным стандартам и нормам, которые уже существуют в ЕС.

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, приближается процесс выборов, а реформы затормаживаются. Очевидно, что стране срочно необходимы финансовые вливания для активизации процесса реформирования государственных институтов и сфер экономики.

На данный момент Кабинет министров определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной в пятницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предложила странам-членам ЕС создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер.