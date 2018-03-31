Команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией

Первы - "мягкий" вариант решения вопроса состоит в том, чтобы выслать из страны еще 30 сотрудников российских спецслужб, но и сохранить консульство РФ в Сиэтле.

Второй вариант более "грубый", на нем настаивает и Трамп - это экстрадиция 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, консульство в Сиэтле со временем также будет закрыто.

Однако, команда американского лидера припасла и последний "решительный" вариант действий в отношении Российской Федерации, но его решили оставить на "крайний случай". Сам Трамп утверждает, что у него на руках есть список еще 40 российских шпионов и разведчиков, которые занимаются сбором информации в США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами.