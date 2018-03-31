11:18 31.03.2018 | Политика | Новости
100190090:roman

Команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией

Президенту США Дональду Трампу предложили несколько вариантов снятия дипломатической напряженности на фоне дела об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом передает The Washington Post.

Команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией

Первы - "мягкий" вариант решения вопроса состоит в том, чтобы выслать из страны еще 30 сотрудников российских спецслужб, но и сохранить консульство РФ в Сиэтле.

Второй вариант более "грубый", на нем настаивает и Трамп - это экстрадиция 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, консульство в Сиэтле со временем также будет закрыто. 

Однако, команда американского лидера припасла и последний "решительный" вариант действий в отношении Российской Федерации, но его решили оставить на "крайний случай". Сам Трамп утверждает, что у него на руках есть список еще 40 российских шпионов и разведчиков, которые занимаются сбором информации в США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону заверил, что Америка одержит верх в гонке вооружений, в случае ее начала между странами. 


Поделиться
Читайте также:
 
Соединенные Штаты готовятся не к той войне Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины Прогноз погоды в Украине МВФ требует от Киева откалибровать цены на газ по рыночным стандартам
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив