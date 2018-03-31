19:40 31.03.2018 | Политика | Новости
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Команда Трампа "сыта по горло" российской внешней политикой - с Москвой нужно разговаривать с "позиции силы"

Помощники президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендуют ему изменить стратегию взаимоотношений и диалога с Россией. Об этом передает The New York Times.

Команда Трампа

Сообщается, что американский лидер в последнее время все больше сомневается в правильности продолжения и урегулирования диалога с Кремлем, ведь последний все чаще становится "изгоем" на площадках больших политических форумов и конференций.

Трамп боится, что его риторика может "подлить масла в огонь" и без того сильную критику российского руководства в большинстве европейских государств. Возможно, что администрации президента готовит новый пакет санкций против России, однако лично выступить против Путина Трамп покамест не готов.

Риторику "мягкой силы" он доверяет другим представителям госадминистрации. 

Напомним, что ранее Тармп распорядился экстрадировать 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а консульство в Сиэтле со временем полностью закрыть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией.


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