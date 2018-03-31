Ким Чен Ын опять вышел в свет

Президент спортивной федерации поблагодарил северокорейского лидера за участие корейских спортсменов в Олимпийских играх, а также поприветствовал шаги страны, которые направлены на деэскалацию напряженности на полуострове.

Бах настоятельно порекомендовал Киму и далее придерживаться того же курса "сближения" с Южной Кореей, дабы мир еще раз мог увидеть выступления северокорейских атлетов на полях летней Олимпиады.

В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил намерение государства направить своих спортсменов на Олимпиаду 2020 в Токио и зимние соревнования Пекина в 2022 году. Отдельно он поприветствовал международное сообщество за его стремление начать делать первые "шаги" в сторону дружественных отношений с Пхеньяном.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ким Чен Ын посетил соседский Китай.