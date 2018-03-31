11:45 31.03.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын опять вышел в свет

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели рабочую встречу. Об этом передает пресс-служба Олимпийского комитета. 

Ким Чен Ын опять вышел в свет

Президент спортивной федерации поблагодарил северокорейского лидера за участие корейских спортсменов в Олимпийских играх, а также поприветствовал шаги страны, которые направлены на деэскалацию напряженности на полуострове.

Бах настоятельно порекомендовал Киму и далее придерживаться того же курса "сближения" с Южной Кореей, дабы мир еще раз мог увидеть выступления северокорейских атлетов на полях летней Олимпиады. 

В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил намерение государства направить своих спортсменов на Олимпиаду 2020 в Токио и зимние соревнования Пекина в 2022 году. Отдельно он поприветствовал международное сообщество за его стремление начать делать первые "шаги" в сторону дружественных отношений с Пхеньяном. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ким Чен Ын посетил соседский Китай.


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