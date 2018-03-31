Что пытался спрятать в Е-декларации Владимир Гройсман

Так, общий заработок главы украинского правительства составил 17 102 320 гривен, что на два млн больше, чем в прошлом году. Доходная часть украинского премьера от получения оклада за выполнение обязанностей главы Кабмина составила почти 440 тыс гривен. В результате отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) Гройсман получил 8 797 630 гривен, от доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 719 044 гривен.

В автомобильной парке Владимира в 2017 году новых видов транспорта не прибавилось, большая часть недвижимого имущества записано на его супругу. Таким образом, в 2017 года не произошло существенных изменений в перечне доходов и имущества, которое принадлежит Владимиру Гройсману.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий опубликовал свою декларацию за 2017 год.