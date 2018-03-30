В МИД Украины призвали усилить санкции против России – ФОТО

В своем после она указала, что несмотря на Пасхальное перемирие, было зафиксировано 57 обстрелов. Трое украинских военнослужащих ранены российскими оккупантами и боевиками, которые ими поддерживаются на Донбассе.

Поэтому, спикер требует немедленного усиления санкций.

Добавим, что за время конфликта на востоке Украины стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Как утверждает министр, соответствующие санкции необходимы против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.