13:31 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100190033:nastya

В МИД Украины призвали усилить санкции против России – ФОТО

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца считает, что санкции против России необходимо усиливать. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В МИД Украины призвали усилить санкции против России – ФОТО

В своем после она указала, что несмотря на Пасхальное перемирие, было зафиксировано 57 обстрелов. Трое украинских военнослужащих ранены российскими оккупантами и боевиками, которые ими поддерживаются на Донбассе.

Поэтому, спикер требует немедленного усиления санкций.

Добавим, что за время конфликта на востоке Украины стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Как утверждает министр, соответствующие санкции необходимы против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одесской области из-за тумана закрыли два морских порта Гарик Кричевский рассказал "Первому Деловому" о подготовке к празднованию своего 55-летия - ВИДЕО В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям, - Гройсман Под Киевом жестоко избили и ограбили ветерана АТО – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив