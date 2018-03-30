10:41 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Канаде отреагировала на запрос о безвизе для Украины

Канада не будет изменять визовые требования для Украины. Об этом говорится в ответе правительства на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

В Канаде отреагировала на запрос о безвизе для Украины

Правительство Канады в данный момент не рассматривает пересмотр визовых требований для Украины.

Однако, отмечается, что они внимательно следят за ситуацией в Украине. По мнению правительства, Украина пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

В частности, не соответствуют требованиям социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью.

Также правительство Канады отрицательно ответило на запрос о возможном бесплатном предоставлении Украине летального оружия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", правительство Канады поддерживает суверенитет Украины, однако предоставлять ей летальное оружие безвозмездно не намерена.


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