09:19 30.03.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме отреагировали на высылку дипломатов из РФ

Накануне Москва приняла решение выслать 60 американских дипломатов, что для США было ожидаемым. Этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

В Белом доме отреагировали на высылку дипломатов из РФ

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, обнародованном в пятницу, 30 марта.

Согласно заявлению утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы.

Чуть ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала российский ответ "необоснованным" и пригрозила дальнейшими мерами Вашингтона против РФ.

"Россия решила изолировать себя и дальше. Мы рассмотрим опции", – подчеркнула Нойерт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация отзывает согласие на функционирование генеральное консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Из страны будут высланы 60 дипломатов.


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