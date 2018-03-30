В Белом доме отреагировали на высылку дипломатов из РФ

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, обнародованном в пятницу, 30 марта.

Согласно заявлению утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы.

Чуть ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала российский ответ "необоснованным" и пригрозила дальнейшими мерами Вашингтона против РФ.

"Россия решила изолировать себя и дальше. Мы рассмотрим опции", – подчеркнула Нойерт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация отзывает согласие на функционирование генеральное консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Из страны будут высланы 60 дипломатов.