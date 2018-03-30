Трамп заявил, что Америка обгонит Россию в вооружении

Об этом сообщает NBC News.

Как заявил Трамп, Россия по своему желанию может ее устроить, но победа в таком случае достанется Соединенным Штатам.

Как отмечается, незадолго до этого разговора в России предупридили о том, что государство запускает разработку такого оружия, которое сможет достичь планки США. Вероятно, такое заявление американского президента последовало реакцией на угрожающее сообщание РФ.

В правительстве США отказываются как-либо комментировать инцидент. Тем не менее парламентарии Америки указали на свои переживания из-за нарушения государственной политике США поступками Трампа. Один из чиновников сказал, что Трамп не позволит себя воспитывать.

Трамп высказал надежду, что данные заявления Путина были лишь предвыборными заявками, но он все же планирует обсудить с российским лидером сокращение гонки вооружений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 миллионов долларов.