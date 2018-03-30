Саудовская Аравия предупреждает о войне с Ираном

Отмечается, что наследник престола призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

По словам принца, мир должен приложить максимум усилий, чтобы избежать военного конфликта. Однако, если никто не в праве уладить конфликт, у Саудовской Аравии через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном.

Добавим, Саудовская Аравия обвиняет Иран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", пророссийско-оккупационные войска на Донбассе около 18:00 открыли огонь в сторону украинских военных в районе Авдеевки. Сообщается, что по позициям украинский бойцов велся огонь из запрещенного Минскими договоренностями 120 мм миномета в районе Авдеевки.