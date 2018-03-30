08:32 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия заявила, что разрывает с Украиной соглашение о поставках оружия и военной техники

Российская Федерация разорвала отношения с Украиной, касающиеся взаимных поставок вооружения и военной техники, составляющих и услуг военного назначения.

Россия заявила, что разрывает с Украиной соглашение о поставках оружия и военной техники

Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает официальный интернет-портал правовой информации России. Согласно сообщению прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. По ее словам, последним нарушением этого договора было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией подписали президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин в 1997 году.


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