16:32 30.03.2018 | Политика | Новости
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Россия выдвинула ультиматум британским дипломатам

Дипломатического сотрудника Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу вызвали в Министерство ингстанных дел и сообщили, что необходимо сократить персонал. Россия потребовала привести количество сотрудников послов Великобритании в России и британских генконсульств в соответствии с количеством дипломатов РФ. 

Россия выдвинула ультиматум британским дипломатам

Соответствующее заявление содержится на сайте ведомства.

Сообщается, что послу Британии заявлено решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшими необоснованную высылку российских дипломатов из целого ряда стран.

Также дипломат была проинформирована о том, что британской стороне следует в течении месяца, сокращяя своих работников, привести общее количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в продолжительных командировках в Британии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из Российской Федерации руководство государства выдворит двух нидерландских дипломатических сотрудников в качестве ответа на высылку двух российских дипломатов после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.


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