Россия выдвинула ультиматум британским дипломатам

Соответствующее заявление содержится на сайте ведомства.

Сообщается, что послу Британии заявлено решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшими необоснованную высылку российских дипломатов из целого ряда стран.

Также дипломат была проинформирована о том, что британской стороне следует в течении месяца, сокращяя своих работников, привести общее количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в продолжительных командировках в Британии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из Российской Федерации руководство государства выдворит двух нидерландских дипломатических сотрудников в качестве ответа на высылку двух российских дипломатов после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.