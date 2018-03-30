16:32 30.03.2018 | Политика | Новости
100190050:nastya

РФ готова объявить ответные меры на выдворение дипломатов

Сегодня, 30 марта, МИД РФ вызвало послов стран, которые решили выдворить российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

РФ готова объявить ответные меры на выдворение дипломатов

Как отмечается, такие приглашения на допрос получили руководители дипмиссий стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией.

Известно, что послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Российская Федерация отзывает согласие на функционирование генеральное консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Из страны будут высланы 60 дипломатов.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия вышлет двух послов Нидерландов В Одессе посреди улицы образовалась яма – ФОТО, ВИДЕО Куприй занимает последовательную позицию в преследовании спонсоров терроризма в Украине Великобритания установила систему сбора пустых бутылок
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив