РФ готова объявить ответные меры на выдворение дипломатов

Как отмечается, такие приглашения на допрос получили руководители дипмиссий стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией.

Известно, что послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Российская Федерация отзывает согласие на функционирование генеральное консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Из страны будут высланы 60 дипломатов.