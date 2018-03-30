22:14 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко оказался самым крупным меценатом страны

Президент Украины Петр Порошенко за четыре года войны на востоке страны потратил на благотворительность 800 млн гривен. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко оказался самым крупным меценатом страны

Согласно официальной декларации украинского гаранта, на различные социальные, культурные, медицинские программы и поддержку армии было потрачено 90 процентов всех доходов Порошенко. Стоит отметить, что все взносы были переданы через всеукраинскую организацию "Благотворительный Фонд Порошенко", а потому в Е-декларации указана именно эта структура, а не сам президент.

Только в 2017 году Порошенко потратил на благотворительную деятельность 200 млн гривен, около 70 процентов этой суммы ушли на нужны украинской армии. Общая сумма доходов украинского лидера в декларации обозначена отметкой в 16,3 млн гривен за 2017 года. 

Порошенко обещал предоставить информацию о своих доходах\расходах на 2018 год до конца апреля месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент страны Петр Порошенко задекларировал около миллиона гривен дивидендов по вкладам в своем банке.


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