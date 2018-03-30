Македония решила развивать отношения с Россией 

Об этом сообщает национальное агентство МИА.

Как ранее выражал надежду глава македонского правительства выразил надежду, что решение о высылке из Македонии российского дипломата в связи с делом Скрипаля не должно испортить отношений с РФ, ведь это делалось из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности.

По сообщению агенства, Македония действовала согласно законам и Венской конвенции, ставля перед собой стратегические цели, а именно членство в НАТО и ЕС. Правительство государства добавляет, что страна стремится к членству в Североатлантическом альянсе не для того, чтобы на кого-то нападать, а для мира во всем мире и уважения прав человека, но в то же время остается глубоко приверженной развитию отношений с Россией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине временного безвизового режима для граждан Македонии.