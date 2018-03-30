08:51 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Коррупция подрывает доверие к Украине, - посол Франции

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что взятничество и коррумпированная судебная система подрывает доверие к Украине со стороны иностранных инвесторов.

Коррупция подрывает доверие к Украине, - посол Франции

Об этом она заявила в интервью для "1+1". 

Как утверждает посол, международные компании опасаются коррумпированных систем. Это проблема, с которой вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти.

Изабель Дюмон заявила, что "нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе".

Посол заявила, что случались прецеденты, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак. Украинская власть знает все эти проблемы и не отвергает их. И когда происходят рейды международных компаний, и суд защищает рейдеров, такие действия очень плохо влияют на Украину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом. Ему предъявили обвинению в коррупции и злоупотреблении положением.


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