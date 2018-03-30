21:14 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Киев и Анкара задумали реализовать программу беспошлинной торговли до конца 2018 года

Министры иностранных дел Украины и Турции договорились начать реализацию "дорожной карты" по Соглашению о свободной торговле. Об этом передает пресс-служба МИД Украины.

Киев и Анкара задумали реализовать программу беспошлинной торговли до конца 2018 года

В официальном уведомлении говорится, что торговые преференции для обеих стран несут сугубо прагматический характер, каждая из сторон от подписания Соглашения только победит. 

Сегодня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин провели встречу со своим турецким коллегой, где векторно обозначил украинско-турецкое сотрудничество в рамках международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также по линии НАТО. 

Стороны обсудили непростую ситуацию на востоке Украины и Крыму. Анкара отдельно подняла вопрос об усилении защиты крымских татар от произвола российских властей, пообещав вовремя предоставлять своих адвокатов и специалистов в области международного права.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава украинского МИДа Павел Климкин планирует дать интервью местным СМИ и принять участие в показе фильма "Киборги" вместе с турецкими политиками и чиновниками.


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